Snowboardcross | Moioli e Sommariva argento nella gara mista dei Mondiali Oro all’Australia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Arriva una medaglia d’per l’Italiaprovadeididi Idre Fjäll 2021. A conquistarla sono stati Michelae Lorenzo, i quali in questa, che ricordiamo anche far parte del programma olimpico, sono stati battuti solo dagli australiani Belle Brockhoff e Jarryd Hughes. La medaglia di bronzo è andata ai francesi Leo Le Ble Jaques e Julia Pereira de Sousa. L’altra coppia azzurra in, quella formata da Raffaella Brutto e Omar Visintin, invece, è giunta sesta. La coppia azzurra composta da Michelae Lorenzo, ai quarti di finale, ha superato Leo Le Ble Jaques e Julia Pereira de Sousa, gli statunitensi Alex Deibold e Stacy Gaskill ...

Quinta medaglia conquistata nei Campionati Mondiali diper Michela, ieri seconda nella gara iridata di Idre Fjall (Svezia). Dopo il bronzo conquistato a Kreischberg (Austria; 2015), Sierra Nevada (Spagna; 2017) e Solitude (Canada; ......per l'Italia Un successo forse insperato ma lo snowboard azzurro sale sul podio con il secondo posto di Michelache festeggia la sua quinta medaglia iridata in carriera nello...Arriva una medaglia d'argento per l'Italia nella prova mista dei Mondiali di snowboardcross di Idre Fjäll 2021. A conquistarla sono stati Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, i quali in questa gara, ch ...Snowboard cross: a Idre Fjall la bergamasca, già argento ieri nella prova individuale, finalizza il lavoro e, assieme al ligure, regala all'Italia un titolo storico.