Six-Nations Inghilterra: George Ford torna in squadra (Di sabato 13 febbraio 2021) George Ford è stato eliminato per la sconfitta della Calcutta Cup contro la Scozia nel fine settimana di apertura del torneo, ma torna per la partita di sabato a Twickenham. La Six-Nations vedrà una bella sfida tra Inghilterra e Italia che darà risposte molto importanti per le due squadre che non hanno iniziato nel migliore dei modi. Ma è soprattutto l'Inghilterra che si trova in un momento di crisi. Owen Farrell: il capitano dell'Inghilterra non si tocca Six-Nations Inghilterra: ritorna George Ford? L'Inghilterra avrà bisogno di George Ford per rinforzare la difesa dopo averlo ripristinato nella metà campo e ...

RugbyParabiago : Seconda giornata, secondo turno da indovinare con la schedina del Guinness Six Nations! > Scrivete nei commenti il… - defalcomax : ?? ItalRugby, Conferenza Stampa. Coach Franco Smith e capitan Luca Bigi rispondono alle domande dei giornalisti per…

Suzuki è partner della Federazione Italiana Rugby

Il debutto di Suzuki in campo con la Nazionale avviene oggi alle ore 15:15 in occasione della prima partita del Six Nations, il più importante torneo internazionale di rugby, Italia - Francia, nella ...

Six Nations: l'Inghilterra ospita l'Italia a Twickenham Periodico Daily - Notizie Six Nations: l’Inghilterra ospita l’Italia a Twickenham

La sfida fra Inghilterra e Italia nel torneo di rugby di Six Nations è ormai alle porte. Le due squadre si preparano a vincere, clicca qui!

Six-Nations-2021: tutte le gare del fine settimana

Nel fine settimana si svolgeranno le gare della Six-Nations-2021 di Rugby. Volete conoscere tutti gli incontri? scopriamoli insieme.

