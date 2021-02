Serie A | pareggio per Bologna e Benevento che finisce in un 1 a 1 sotto la neve

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Un punto a testa, come si fa tra vecchi amici. Tra Mihajlovic e Inzaghi1-1 con i due che, dopo una serata di battaglialadel Dall'Ara, continuano così a marciare appaiati in campionato. Il, reduce dal successo convincente sul Parma, non riesce a sfruttare al meglio il gol-lampo di Sansone, subendo nella ripresa il vigore e la determinazione delcapace di pareggiare con un colpo di tacco di Viola dopo un'ora di inseguimento e puntando al bersaglio grosso nel finale. Da entrambe le squadre c'era voglia di non accontentarsi, portarsi a casa un gruzzolo ben più pesante e fino all'ultimo i due tecnici hanno cercato di superarsi con unadi cambi nel finale che indicavano i loro propositi arrembanti. Il...

forzaroma : #SerieATIM, #BolognaBenevento 1-1: #Sansone e #Viola firmano il pareggio sotto la neve - sportli26181512 : Lampo di Sansone, pari di Viola sotto la neve: Bologna-Benevento 1-1: Lampo di Sansone, pari di Viola sotto la neve… - spaziocalcio : #SerieA, pareggio sotto la neve tra #Bologna e #Benevento. Sansone si sblocca al 1', ma Skorupski regala il pari a… - 100x100Napoli : Pareggio tra #Bologna e #Benevento. - ItaSportPress : Serie A, Bologna e Benevento non si fanno male: pareggio al Dall'Ara - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pareggio

Al 60' però ildi Viola, che approfitta di un errore di Skorupski su assist di Hetemaj. Leggi i commenti Bologna: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 12 febbraio - 22:42Bologna e Benevento pareggiano 1 - 1 nella sfida del Dall'Ara valida per la 22ma giornata diA. Rete di sansone al 1' edi Viola al 60'. Le due squadre salgono a braccetto a quota 24 punti. - IL TABELLINO -Le due squadre proseguono a braccetto in classifica e salgono in undicesima posizione: errore clamoroso di Skorupski in occasione del pareggio dei cam ...L’anticipo del venerdì di Serie A si chiude in pareggio, con entrambe le squadre che tornano a casa non scontente in chiave salvezza L’anticipo del venerdì che apre la ventiduesima giornata di Serie A ...