Sei mai stato al centro di una nebulosa? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una fittissima rete di filamenti di gas è quello che vediamo nel cuore della nebulosa del granchio, lo strascico di un’antica supernova tra i più affascinanti per gli astronomi. La ricostruzione 3D che potete apprezzare in questo video è davvero da capogiro: è la prima volta che l’oggetto viene replicato con un così alto numero di dettagli, ed è stato possibile grazie ai rilevamenti di Sitelle, lo spettrometro del Canada-France-Hawaii telescope, che si trova appunto a Mauna Kea, nelle Hawaii. I suoni di sottofondo non sono certo casuali, bensì la sonificazione del set di dati raccolti, mixati a diverse velocità, con variazioni di volume calcolate a tavolino in base alle caratteristiche della nebulosa. (Credit video: Thomas Martin, Danny Milisavljevic and Laurent Drissen) Wired. Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una fittissima rete di filamenti di gas è quello che vediamo nel cuore delladel granchio, lo strascico di un’antica supernova tra i più affascinanti per gli astronomi. La ricostruzione 3D che potete apprezzare in questo video è davvero da capogiro: è la prima volta che l’oggetto viene replicato con un così alto numero di dettagli, ed èpossibile grazie ai rilevamenti di Sitelle, lo spettrometro del Canada-France-Hawaii telescope, che si trova appunto a Mauna Kea, nelle Hawaii. I suoni di sottofondo non sono certo casuali, bensì la sonificazione del set di dati raccolti, mixati a diverse velocità, con variazioni di volume calcolate a tavolino in base alle caratteristiche della. (Credit video: Thomas Martin, Danny Milisavljevic and Laurent Drissen) Wired.

LauraPausini : 8 febbraio 2021 8 anni di vita insieme a te Paola. Non avere mai paura e cresci come stai facendo:felice,curiosa,at… - borghi_claudio : @VVMM891 @DavideCrusader Ma si, i vantaggi dello stare dentro sono evidenti, sei a tutti i tavoli e puoi incidere,… - _IL_DIGA_ : RT @_golgota: Ciao Dibba, sei stato il miglior rappresentante d’istituto che il nostro paese abbia mai visto. - ROGERSALUCCI : RT @GerberArancio: “Mio non sei stato, né mai sarai, credo. Fu l’altro ieri: uno sfiorarsi al bar,dirsi qualcosa, niente di più; e già la p… - tambojosef : Grazie ai capaci di dx e CDX, sx e iv e centro che ci hanno portato al fallimento in 50anni di politica falsa e ogn… -