Sampdoria | Quagliarella e la maledizione del 92

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La Fiorentina teme Fabio. L’attaccante della, però, sembra non riuscire a raggiungere i 92 gol di Adriano Bassetto Era il minuto 55 di-Sassuolo del 23 dicembre 2020, sfida valida per la 14a giornata del campionato di Serie A. L’ultimo gol di Fabio, infatti, manca ormai da ben 8 giornate. Al capitano blucerchiato basterebbe un solo gol per eguagliare Adriano Bassetto (92 gol) al secondo posto dei migliori marcatori nella storia dellain Serie A e avvicinarsi al quasi inarrivabile Roberto Mancini (132 reti). La Fiorentina, vittima preferita del numero 27, è avvertita. Leggi su Calcionews24.com

fantanews24 : #Sampdoria Due stop nell’allenamento di ieri: #Torregrossa che è in forte dubbio e #Keita che ha subito una botta,s… - fabio13052735 : @DAZN_IT @sampdoria Ci credo quagliarella non gioca mai ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Quagliarella

La Fiorentina teme Fabio. L'attaccante della, però, sembra non riuscire a raggiungere i 92 gol di Adriano ...... Svanberg (Bologna), Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Tonelli (), ... Inoltre, senon è in campo, è lui il rigorista della Samp. Djuricic è in ripresa, ve lo ...La Fiorentina teme Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria, però, sembra non riuscire a raggiungere i 92 gol di Adriano Bassetto ...La Sampdoria è ormai pronta ad affrontare la Fiorentina nel prossimo match di campionato. I blucerchiati sembrano voler fare affidamento sul fiuto del gol ...