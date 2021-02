Per il console generale di Francia a Napoli incontro con l’Osservatorio del Diritto agroalimentare e vitivinicolo (Di venerdì 12 febbraio 2021) La coordinatrice Odav Napoli, avv. Monica Salvatore, ha incontrato nella giornata del 20 Gennaio il console generale di Francia, M.er Laurent Burin des Roziers. Nel corso della visita l’avv. Salvatore ha presentato al console l’Osservatorio del Diritto agroalimentare e vitivinicolo e la delegazione napoletana, insieme alle attività finora svolte. Durante la visita, svolta in clima di grande cordialità, la delegata ha omaggiato il console con una copia del libro “La mia Champagne”, di Alberto Lupetti, dono che conserva un duplice significato; l’Odav infatti avrà il piacere di invitare e ospitare lo scrittore per la presentazione del libro. L’evento precederà un corso sul Diritto, cultura e impresa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) La coordinatrice Odav, avv. Monica Salvatore, ha incontrato nella giornata del 20 Gennaio ildi, M.er Laurent Burin des Roziers. Nel corso della visita l’avv. Salvatore ha presentato aldele la delegazione napoletana, insieme alle attività finora svolte. Durante la visita, svolta in clima di grande cordialità, la delegata ha omaggiato ilcon una copia del libro “La mia Champagne”, di Alberto Lupetti, dono che conserva un duplice significato; l’Odav infatti avrà il piacere di invitare e ospitare lo scrittore per la presentazione del libro. L’evento precederà un corso sul, cultura e impresa ...

