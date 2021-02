PAVARD E I GOL D’ORO (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ci sono giocatori che lasciano il segno in modo indelebile attraverso gol di importanza vitale, e il quale ruolo prevede principalmente di evitare le marcature piuttosto che eseguirle. Stiamo parlando dei difensori, in particolare di Benjamin PAVARD. Classe 1996, PAVARD nasce a Maubeuge, piccola cittadina dell’alta Francia, al limite dal confine con il Belgio e a pochi chilometri da Lilla. Proprio nella squadra della città francese comincia l’avventura calcistica di Benjamin a soli 9 anni. Dopo 5 anni di giovanili, e 1 in prima squadra, decide però di emigrare in Germania allo Stoccarda, appena retrocesso in Bundesliga2. Alla fine dell’anno, attraverso delle notevoli prestazioni, fornisce un fondamentale contributo alla promozione dei biancorossi in Bundesliga, mantenendosi sugli stessi livelli di rendimento anche al suo primo anno nella massima serie. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ci sono giocatori che lasciano il segno in modo indelebile attraverso gol di importanza vitale, e il quale ruolo prevede principalmente di evitare le marcature piuttosto che eseguirle. Stiamo parlando dei difensori, in particolare di Benjamin. Classe 1996,nasce a Maubeuge, piccola cittadina dell’alta Francia, al limite dal confine con il Belgio e a pochi chilometri da Lilla. Proprio nella squadra della città francese comincia l’avventura calcistica di Benjamin a soli 9 anni. Dopo 5 anni di giovanili, e 1 in prima squadra, decide però di emigrare in Germania allo Stoccarda, appena retrocesso in Bundesliga2. Alla fine dell’anno, attraverso delle notevoli prestazioni, fornisce un fondamentale contributo alla promozione dei biancorossi in Bundesliga, mantenendosi sugli stessi livelli di rendimento anche al suo primo anno nella massima serie. ...

