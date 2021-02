(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilsembra essere-dipendente., è record negativo in casa: l’ultimo successo al “Barbera” datato 13 dicembreIsono legati alle reti del giovane attaccante che nell'arco di questa stagione ha messo a segno 6 reti sbloccandosi nel mese di dicembre in quel pirotecnico 3-3la Viterbese. L'assenza per squalifica nella garal'Avellino ha pesato notevolmente sull'attaccoche è rimasto a secco e creato davvero pochissime occasioni da gol anche potenziali. L'ex centravanti del Torino, come scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', ha realizzato l'intero suo bottino tra le mura amiche e «...dal brutto anatroccolo d’inizio stagione,si è trasformato in un bel cigno capace di stregare tutti e ...

WiAnselmo : #Palermo, segna sempre Lucca: i rosanero contro il Bisceglie riavranno il proprio bomber - Mediagol : #Palermo, segna sempre Lucca: i rosanero contro il Bisceglie riavranno il proprio bomber - tifosipalermoit : contro il Bisceglie, Lucca dovrebbe riprendersi la maglia da titolare, supportato anche dai numeri che lo vedono a… - GiAdUzZoLa90 : RT @nondipocheparol: Il gatto è siciliano. C'era un cartello con scritto 'PALERMO' prima alle sue spalle. @CdGherardesca segna. #IlCantan… - nondipocheparol : Il gatto è siciliano. C'era un cartello con scritto 'PALERMO' prima alle sue spalle. @CdGherardesca segna. #IlCantanteMascherato -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo segna

Mediagol.it

... soddisfazione per il voto in Ars che trasforma il Consorzio in Ente Pubblico Economico, 10 ... Dionisio Giordano e Agostino Falanga, segretari generali dei tre sindacati -un punto di ...- Il discrimine è tutto in quell'aggettivo: 'previste'. In Sicilia, entro il mese di ... Il numerino in rosso, nel bollettino quotidiano nazionale,ormai 92mila morti.Oggi la pubblicazione del report che dovrebbe confermare la frenata del contagio anche su base settimanale e ilg overno Musumeci chiederà la zona gialla e una deroga all'apertura deiristoranti per la ...L’intervento che ha fatto all’inaugurazione dell’anno giudiziario è stato per lui l’ultimo da procuratore generale di Palermo: ad aprile, dopo otto ...