Palermo, è record negativo in casa: l’ultimo successo al “Barbera” datato 13 dicembre (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Palermo alla ricerca di quella vittoria casalinga che manca ormai da due mesi.Palermo, Boscaglia pensa al cambio tattico: numeri offensivi da brividi, serve un cambio di rottaL'ultimo successo interno dei rosanero risale al 12 dicembre 2020 quando gli uomini guidati da mister Boscaglia superarono per 2-0 la Casertana. Un periodo così negativo si verificò nell'ultimo anno di vita dell'U.S. Città di Palermo e dunque in Serie B. Dal successo contro i campani i rosanero hanno disputato quattro gare al "Renzo Barbera": tre sono stati i pareggi (Teramo, Ternana e Bari) e una sconfitta (Virtus Francavilla).«Il Palermo di quest’anno non riesce a trovare continuità in casa e il digiuno di vittorie inizia ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilalla ricerca di quella vittorialinga che manca ormai da due mesi., Boscaglia pensa al cambio tattico: numeri offensivi da brividi, serve un cambio di rottaL'ultimointerno dei rosanero risale al 122020 quando gli uomini guidati da mister Boscaglia superarono per 2-0 la Casertana. Un periodo cosìsi verificò nell'ultimo anno di vita dell'U.S. Città die dunque in Serie B. Dalcontro i campani i rosanero hanno disputato quattro gare al "Renzo": tre sono stati i pareggi (Teramo, Ternana e Bari) e una sconfitta (Virtus Francavilla).«Ildi quest’anno non riesce a trovare continuità ine il digiuno di vittorie inizia ...

WiAnselmo : #Palermo, è record negativo in casa: l'ultimo successo al 'Barbera' datato 13 dicembre - Mediagol : #Palermo, è record negativo in casa: l'ultimo successo al 'Barbera' datato 13 dicembre - IlModeratoreWeb : A Palermo edizione record dei Campionati Italiani Junior e Under Yonex - - live_palermo : ????Il 18 dicembre vanno nella medesima ricevitoria di Modica, l'uno all'insaputa dell'altro, e centrano entrambi il… - pisto_gol : @P_o_sala @Stefano_Casti Non sai che alla Lazio ha vinto la SuperCoppa contro l’Inter di JM con Cribari Rocchi e Ba… -