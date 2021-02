Omosessualità a rischio Covid: la brutta gaffe dell’Asl spezzina e del Ministero della Salute (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da un caso, seppur gravissimo, locale, ad un caso nazionale. Nei moduli per la richiesta della vaccinazione anti Covid dell’Asl5 spezzina, l’Omosessualità è considerata «un comportamento a rischio» come quello dei «tossicodipendenti e dei soggetti dediti alla prostituzione». Leggi anche › Ungheria, nuova legge contro le famiglie gay e LGBDT+: sempre meno diritti civili › Papa Francesco spinge una legge sulle unioni gay: «Hanno diritto a una famiglia» Omosessualità: comportamento a rischio Covid In un attimo scoppia la bufera. La prima denuncia arriva dal ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da un caso, seppur gravissimo, locale, ad un caso nazionale. Nei moduli per la richiestavaccinazione anti, l’è considerata «un comportamento a» come quello dei «tossicodipendenti e dei soggetti dediti alla prostituzione». Leggi anche › Ungheria, nuova legge contro le famiglie gay e LGBDT+: sempre meno diritti civili › Papa Francesco spinge una legge sulle unioni gay: «Hanno diritto a una famiglia»: comportamento aIn un attimo scoppia la bufera. La prima denuncia arriva dal ...

eziomauro : 'Omosessualità comportamento a rischio Covid'. L'incredibile documento della Asl 5 di La Spezia - lucianonobili : L’omosessualità definita “comportamento a rischio”? L’omosessualità equiparata a “tossicodipendenza” e alla “prosti… - SirDistruggere : Per l’Asl 5 di La Spezia l’omosessualità è una condizione a rischio per il covid19. Faceva ridere per l’HIV figuria… - LiviaM_8 : RT @SirDistruggere: Per l’Asl 5 di La Spezia l’omosessualità è una condizione a rischio per il covid19. Faceva ridere per l’HIV figuriamoci… - LunaApezzi : RT @Lordpinkerton: Ora, se l’omosessualità è una causa di rischio Covid, figuriamoci la coglionaggine di chi lo ha soltanto pensato, per ta… -