L’Unità di Crisi pubblica la relazione sull’andamento dei contagi in Campania (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Monica De Santis E’ stata presentata ieri mattina dalL’Unità di Crisi della Regione Campania, la relazione in merito ai dati sull’andamento dei contagi nelle scuole e non solo. Facendo seguito ai dati analizzati è emerso, in Campania, un notevole aumento del numero dei contagiati nei 2 mesi antecedenti al mese di dicembre. In particolare nella metà di ottobre, si legge nella relazione, con un numero di contagi pari a 19.192 individui sono state eseguite ulteriori analisi di carattere predittivo che hanno fatto rilevare come l’incremento senza controllo in assenza di misure di contenimento/restrittive avrebbe comportato un numero esplosivo di contagi per la Regione Campania, in cui ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Monica De Santis E’ stata presentata ieri mattina daldidella Regione, lain merito ai datideinelle scuole e non solo. Facendo seguito ai dati analizzati è emerso, in, un notevole aumento del numero deiati nei 2 mesi antecedenti al mese di dicembre. In particolare nella metà di ottobre, si legge nella, con un numero dipari a 19.192 individui sono state eseguite ulteriori analisi di carattere predittivo che hanno fatto rilevare come l’incremento senza controllo in assenza di misure di contenimento/restrittive avrebbe comportato un numero esplosivo diper la Regione, in cui ...

nobilta_miseria : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (11 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamento… - chiamatemibobo : RT @AvvocatoGuerra: 2000 studenti contagiati da #Covid e 29 focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l'apertura… - marapi72_mara : RT @AvvocatoGuerra: 2000 studenti contagiati da #Covid e 29 focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l'apertura… - EmMicucci : RT @AvvocatoGuerra: 2000 studenti contagiati da #Covid e 29 focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l'apertura… - Ildragomd : RT @AvvocatoGuerra: 2000 studenti contagiati da #Covid e 29 focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l'apertura… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unità Crisi Draghi, ministri del governo scelti con Mattarella Corriere della Sera