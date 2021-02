L’agenda di oggi | venerdì 12 febbraio

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’appuntamento principe, senza per ora nessuna conferma oraria, è quello legato alla possibile salita al Colle di Mario Draghi, con la lista dei ministri, per lo scioglimento della riserva e l’accettazione dell’incarico di formare il nuovo governo. La conclusione positiva, per Draghi, della consultazione M5S su Rousseau ha acceleratopolitica verso la fine della crisi. Si resta dunque in attesa di comunicazioni ufficiali, di Palazzo Chigi ma soprattutto del Quirinale. Fatti i ministri, su cui resta l’incognita del peso della rappresentanza politica all’interno del nuovo esecutivo, domani potrebbe già essere il giorno del giuramento. Ad inizio della prossima settimana si andrà alle Camere per la fiducia. Intanto, sempre sul fronte politico, continuano a Montecitorio le audizioni sul Recovery Plan della Commissione Bilancio. Di seguito invece altri appuntamenti ...