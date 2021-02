Juve, Rabiot già ai saluti? Dalla Premier la proposta convincente (Di sabato 13 febbraio 2021) Il futuro di Rabiot sembra potersi allontanare Dalla Juventus la prossima estate. Dalla Premier un club è sulle sue tracce. Quella di Adrien Rabiot, al momento, è stata un’esperienza che non ha convinto a pieno la Juventus. Una serie di prestazioni altalenanti da parte del centrocampista francese, per il quale la fase di ambientamento sembra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 febbraio 2021) Il futuro disembra potersi allontanarentus la prossima estate.un club è sulle sue tracce. Quella di Adrien, al momento, è stata un’esperienza che non ha convinto a pieno lantus. Una serie di prestazioni altalenanti da parte del centrocampista francese, per il quale la fase di ambientamento sembra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

cmdotcom : #Rabiot al bivio: o diventa grande o la #Juve lo cede in estate - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Pirlo, a centrocampo coperta corta: #Rabiot-#Bentancur titolari a oltranza, per forza - infoitsport : Rabiot e Ramsey sul mercato, Bentancur no: la scelta della Juve e la verità sulla rivendita al Boca - infoitsport : Mercato Juve: scelta fatta sul futuro di Ramsey e Rabiot - giorgiomaresi : @SkySport JUVE 21/22 i 3 portieri + Chiello, de Ligt,Demiral,Danilo,Bonucci,Romero,Cuadrado,Hakimi,A.Sandro,Theo H,… -