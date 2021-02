Incidente mortale a Sezze, la figlia della vittima lancia un disperato appello: «Non so come è morto mio padre, aiutatemi» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Leggi anche: Sezze, ritrovato il corpo senza vita di Giampiero Peloso: si era allontanato dalla sua auto dopo un Incidente Il 14 Gennaio arrivò la conferma che purtroppo il corpo ritrovato a ridosso dell’Arnalo dei Bufali era del 54enne Giampiero Peloso. La figlia cerca risposte L’ultimo avvistamento di Giampiero era avvenuto intorno alle ore 15:00 del 14 gennaio, momento in cui l’uomo aveva avuto un piccolo Incidente sulla Strada Regionale 156, nei pressi del lago delle Mole a Sezze Scalo. A oggi la figlia, Sara Peloso, cerca risposte. Con un post su Facebook lancia l’appello per comprendere cosa sia accaduto al padre e invita, chiunque abbia assistito all’accaduto, a farsi avanti e aiutare la famiglia a capire cosa sia realmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Leggi anche:, ritrovato il corpo senza vita di Giampiero Peloso: si era allontanato dalla sua auto dopo unIl 14 Gennaio arrivò la conferma che purtroppo il corpo ritrovato a ridosso dell’Arnalo dei Bufali era del 54enne Giampiero Peloso. Lacerca risposte L’ultimo avvistamento di Giampiero era avvenuto intorno alle ore 15:00 del 14 gennaio, momento in cui l’uomo aveva avuto un piccolosulla Strada Regionale 156, nei pressi del lago delle Mole aScalo. A oggi la, Sara Peloso, cerca risposte. Con un post su Facebookl’per comprendere cosa sia accaduto ale invita, chiunque abbia assistito all’accaduto, a farsi avanti e aiutare la famiglia a capire cosa sia realmente ...

