Guccini testimonial del Bosco della memoria per le vittime del Covid a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Cosa saremmo senza i nostri ricordi? Viviamo di nostalgie e di pensieri fugaci che appartengono al passato: medicine invisibili che riescono a lenire il dolore e a riportarci in tempi passati. Da cui trarre nuova forza. Con queste premesse e ambizioni è nata l’idea delche vedrà vita al ParcoTrucca, a. Settecentocinquanta alberi che formeranno un’oasi di vita e di ricordi. Un polmone verde dedicato alleprima ondatache ha così martoriato il territorio bergamasco. Un monumento vivo e a cielo aperto per omaggiare e ricordare gli affetti e gli angeli che hanno fatto di tutto per combattere il virus: anime rare che proprio all’ospedale Papa Giovanni, vicino al Parco, hanno perso o passato la vita in ...