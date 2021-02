Governo Draghi, Grillo ha ragione nella scommessa: chissà se saprà giocarsi la mano (Di venerdì 12 febbraio 2021) E così i poveri pentastellati hanno fatto il pieno. Cento per cento di critiche. Alle solite decennali accuse di essere degli incompetenti bibitari e scappati di casa, adesso finalmente sul punto di essere fatti fuori dal fiammeggiante Mario Drogon, si aggiungono, comprensibilmente, anche quelle di chi, come il direttore del Fatto, ritiene che essersi fatti trascinare nel Governo di ammucchiata nazionale ne determinerà il suicidio. Visto che tutti sono d’accordo, come al solito mi toccherà sedermi dalla parte del torto. Non prima di essermi fatto qualche domanda. La prima. Come mai il Presidente della Repubblica ha giocato la carta estrema del commissariamento della politica, e speso il nome più prestigioso a disposizione, al buio, senza una rete per impedire la caduta rovinosa da lui profetata al paese? Una caduta che avrebbe causato la sua stessa sconfessione. Voi ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) E così i poveri pentastellati hanno fatto il pieno. Cento per cento di critiche. Alle solite decennali accuse di essere degli incompetenti bibitari e scappati di casa, adesso finalmente sul punto di essere fatti fuori dal fiammeggiante Mario Drogon, si aggiungono, comprensibilmente, anche quelle di chi, come il direttore del Fatto, ritiene che essersi fatti trascinare neldi ammucchiata nazionale ne determinerà il suicidio. Visto che tutti sono d’accordo, come al solito mi toccherà sedermi dalla parte del torto. Non prima di essermi fatto qualche domanda. La prima. Come mai il Presidente della Repubblica ha giocato la carta estrema del commissariamento della politica, e speso il nome più prestigioso a disposizione, al buio, senza una rete per impedire la caduta rovinosa da lui profetata al paese? Una caduta che avrebbe causato la sua stessa sconfessione. Voi ci ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - Silvy_01_ : Il governo Draghi dovrà essere il governo che agirà per la crisi climatica, e senza finanziare progetti di greenwas… - Piero351516325 : @pameladiverona Qui tutti ci dimentichiamo che è il governo Draghi voluto da Mattarella dopo il golpe bianco di Ren… -