Ginnastica artistica, i qualificati alle Olimpiadi 2021: le ultime novità. Italia con 7 pass in tasca (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mancano poco più di cinque mesi alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021 a causa della pandemia: si gareggerà dal 23 luglio all’8 agosto. La Ginnastica artistica sarà uno degli sport di classe A insieme ad atletica leggera e nuoto, la Polvere di Magnesio è ritenuta una delle discipline più rilevanti all’interno del programma a cinque cerchi e sicuramente regalerà grandissimo spettacolo. Sono disponibili 98 posti per il settore femminile: le 12 squadre qualificate potranno portare quattro atlete a testa, agli ultimi Mondiali hanno staccato il pass anche 33 individualiste, la Coppa del Mondo di specialità ha già premiato tre atlete. Altri 3 pass sono stati assegnati alle tre Nazioni meglio classificate nelle qualifiche dei Mondiali 2019 (1 a testa, non ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mancano poco più di cinque mesidi Tokyo, rinviate ala causa della pandemia: si gareggerà dal 23 luglio all’8 agosto. Lasarà uno degli sport di classe A insieme ad atletica leggera e nuoto, la Polvere di Magnesio è ritenuta una delle discipline più rilevanti all’interno del programma a cinque cerchi e sicuramente regalerà grandissimo spettacolo. Sono disponibili 98 posti per il settore femminile: le 12 squadre qualificate potranno portare quattro atlete a testa, agli ultimi Mondiali hanno staccato ilanche 33 individualiste, la Coppa del Mondo di specialità ha già premiato tre atlete. Altri 3sono stati assegnatitre Nazioni meglio classificate nelle qualifiche dei Mondiali 2019 (1 a testa, non ...

Sabato 6 e domenica 7 febbraio si sono tenute all'Accademia dello Sport APD Pietro Micca i campionati di Ginnastica artistica serie D Zona tecnica 2 che ha visto rappresentate le provincie di Biella, Vercelli, Novara e Cusio Ossola impegnate con le gare delle categorie allieve, junior e senior. ...

Si è svolta a Novi Ligure la prima prova del Campionato di squadra di serie D SILVER di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d'Italia. Il gruppo agonistico delle "Violette" della Cuneoginnastica era composto dalle ormai esperte Aurora Aleci, Biarese Martina, Carola ...

