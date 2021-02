Foibe, Gobetti provoca col suo libro e poi fa la vittima: ho paura di un’aggressione fascista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Eric Gobetti, lo storico autore del libro “E allora le Foibe?“, per la casa editrice Laterza, ora si lamenta perché ha ricevuto critiche e insulti. Alcuni li riporta in un suo intervento oggi sulla Stampa: «Brucia all’inferno», «imbecille comunista», «ci prenderemo la nostra vendetta». Tutto, dice Gobetti, per avere posto dei dubbi su una narrazione “manichea” di esodo e Foibe. Foibe, Gobetti: contro di me campagna di odio “È proprio questo – scrive Gobetti – che sembra inaccettabile ai tanti opinionisti di destra che ogni giorno (addirittura già prima dell’uscita del libro) pubblicano articoli pieni di ingiurie verso la mia persona e il mio lavoro. Intendiamoci: le diverse interpretazioni e le critiche alle mie ricerche e a ciò che ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Eric, lo storico autore del“E allora le?“, per la casa editrice Laterza, ora si lamenta perché ha ricevuto critiche e insulti. Alcuni li riporta in un suo intervento oggi sulla Stampa: «Brucia all’inferno», «imbecille comunista», «ci prenderemo la nostra vendetta». Tutto, dice, per avere posto dei dubbi su una narrazione “manichea” di esodo e: contro di me campagna di odio “È proprio questo – scrive– che sembra inaccettabile ai tanti opinionisti di destra che ogni giorno (addirittura già prima dell’uscita del) pubblicano articoli pieni di ingiurie verso la mia persona e il mio lavoro. Intendiamoci: le diverse interpretazioni e le critiche alle mie ricerche e a ciò che ...

NicolaPorro : Ci sono libri come quello di Eric Gobetti, che danno dei “fascisti” ai martiri delle #foibe. È inaccettabile. Parol… - ventu1959 : RT @OttobreInfo: Libro sulle Foibe, minacciato Eric Gobetti: «Comunista appeso, ci vendicheremo» - nicolapasa : RT @OttobreInfo: Libro sulle Foibe, minacciato Eric Gobetti: «Comunista appeso, ci vendicheremo» - Iightsfading : RT @unoscribacchino: “Ho paura per me e per i miei figli, non posso negarlo, ma tutto questo odio mi fa capire di essere sulla strada giust… - NCLGraziani : RT @francescatotolo: Premetto che gli insulti e le minacce sono sempre da condannare perché ne sono destinataria, però ho seguito i profili… -