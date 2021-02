E’ strage di clochard | ancora un morto per il freddo

(Di venerdì 12 febbraio 2021)una morte per strada,un senzatetto vittima dele degli stenti, intanto in città è emergenza.unin strada,unvittima dele degli stenti a Torino. Lo hanno ritrovato senza vita, li dove in genere si addormentava, alle spalle del mercato. Ilo un malore, fatto sta che l’uomo è già la seconda vittima in pochi giorni in città. Aveva 33 anni, era senza documenti, quindi al momento non è nemmeno stato possibile fornire una identificazione. A Torino è sempre piùdi. E’ ormai emergenza. Pochi giorni fa l’uomo era stato in ospedale per ipotermia, aveva dichiarato di essere nato a Torino ...

La, quella silenziosa dei senzatetto, continua: si contano già 11 vittime nel 2021 a Roma, tuttiche hanno perso la vita in strada a causa del freddo. Una situazione che indigna e che ...Il freddo continua a fare vittime nella Capitale. L'ultima vita ad essersi spenta è quella di una donna italiana , classe 1966, trovata morta in via della Magliana . Attorno alle 15:07, dopo la ...Ancora una morte per strada, ancora un senzatetto vittima del freddo e degli stenti, intanto in città è emergenza.Ancora un morto in strada, per il freddo e gli stenti. In città è allarme, cosi come in molte altre zone del paese.