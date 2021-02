“De Magistris in Calabria da candidato governatore con la scorta pagata dal Comune di Napoli” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una trasferta di stampo politico finanziata con le casse del Comune di Napoli: è quanto rivela un articolo di Repubblica sul conto del sindaco Luigi De Magistris e che si riferisce al viaggio del primo cittadino a Reggio Calabria del 16 gennaio scorso. Secondo quanto afferma Repubblica, il viaggio di De Magistris che precedette di pochi giorni l’annuncio della discesa in in campo come candidato presidente della Regione Calabria non ebbe nulla a che fare con gli interessi di Palazzo San Giacomo. “La spesa della due giorni – si legge su Repubblica – viene inserita nell’esercizio finanziario 2021. Una somma di 300 euro per pagare vitto e alloggio all’agente di polizia municipale che dovrà svolgere il servizio di scorta e sicurezza al sindaco in trasferta. ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una trasferta di stampo politico finanziata con le casse deldi: è quanto rivela un articolo di Repubblica sul conto del sindaco Luigi Dee che si riferisce al viaggio del primo cittadino a Reggiodel 16 gennaio scorso. Secondo quanto afferma Repubblica, il viaggio di Deche precedette di pochi giorni l’annuncio della discesa in in campo comepresidente della Regionenon ebbe nulla a che fare con gli interessi di Palazzo San Giacomo. “La spesa della due giorni – si legge su Repubblica – viene inserita nell’esercizio finanziario 2021. Una somma di 300 euro per pagare vitto e alloggio all’agente di polizia municipale che dovrà svolgere il servizio die sicurezza al sindaco in trasferta. ...

