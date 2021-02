Covid, indice Rt in aumento: le regioni che cambiano colore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Covid, indice Rt in aumento e molte regioni rischiano maggiori restrizioni. Sicilia in controtendenza: torna in zona gialla Getty ImagesL’indice di trasmissione del contagio Covid è in aumento in Italia. Dallo 0,84 si passa allo 0,95. Alcune regioni si apprestano a cambiare colore a passare dal giallo all’arancione e in essa alcune zone saranno dichiarate rosse. La causa è legata soprattutto alla varianti in particolare a quella inglese che ha già portato Perugia in zona rossa. Ma oltre al proprio capoluogo sarà tutta la regione Umbria a diventare rossa. Il confinante Abruzzo ma anche la Toscana, la Liguria e la Provincia di Trento passano in zona arancione. Le regioni che si apprestano a passare nelle ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 febbraio 2021)Rt ine molterischiano maggiori restrizioni. Sicilia in controtendenza: torna in zona gialla Getty ImagesL’di trasmissione del contagioè inin Italia. Dallo 0,84 si passa allo 0,95. Alcunesi apprestano a cambiarea passare dal giallo all’arancione e in essa alcune zone saranno dichiarate rosse. La causa è legata soprattutto alla varianti in particolare a quella inglese che ha già portato Perugia in zona rossa. Ma oltre al proprio capoluogo sarà tutta la regione Umbria a diventare rossa. Il confinante Abruzzo ma anche la Toscana, la Liguria e la Provincia di Trento passano in zona arancione. Leche si apprestano a passare nelle ...

