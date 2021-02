Con l’addio di Di Battista il M5s perde il suo grillo parlante (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Di Battista ha lasciato il Movimento 5 stelle ed è difficile ora immaginarsi un Movimento 5 stelle che possa sopravvivere al vuoto lasciato da Alessandro Di Battista. Il voto su Rousseau, con cui quasi il 60% degli iscritti ha dato approvazione all’appoggio pentastellato a un governo multicolore guidato da Mario Draghi, è stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso e la coscienza di Dibba non ha più retto, come da lui stesso dichiarato in un video sui suoi profili social. “Non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle anche perché in questo momento il Movimento non parla a nome mio. Non posso far altro che farmi da parte”, ha sentenziato malinconico. È molto tempo che si dice che il Movimento 5 stelle sia morto. Tante cose sono cambiate dai V-days di una decina di anni fa, la creatura è cresciuta, è maturata, ed ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Diha lasciato il Movimento 5 stelle ed è difficile ora immaginarsi un Movimento 5 stelle che possa sopravvivere al vuoto lasciato da Alessandro Di. Il voto su Rousseau, con cui quasi il 60% degli iscritti ha dato approvazione all’appoggio pentastellato a un governo multicolore guidato da Mario Draghi, è stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso e la coscienza di Dibba non ha più retto, come da lui stesso dichiarato in un video sui suoi profili social. “Non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle anche perché in questo momento il Movimento non parla a nome mio. Non posso far altro che farmi da parte”, ha sentenziato malinconico. È molto tempo che si dice che il Movimento 5 stelle sia morto. Tante cose sono cambiate dai V-days di una decina di anni fa, la creatura è cresciuta, è maturata, ed ...

