Bologna | Bigon | «Vicini a Niang Ma ha cambiato idea»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Riccardo, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni Riccardo, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Benevento. BILANCIO – «L’esperienza mi ha fatto capire perché a gennaio si parli di riparazione. E, guardando l’organico e il rendimento, c’era poco da riparare. Sono soddisfatto della rosa che abbiamo messo a disposizione dell’allenatore, abbiamo inserito in gruppo alcuni calciatori stranieri ma di grande prospettiva che il tecnico sarà bravo ad inserire progressivamente. Di più non si poteva fare, ora speriamo di battere il Benevento e di avvicinarci alla salvezza».– «Nel reparto offensivo abbiamo tanti calciatori di un certo livello, ...

TuttoMercatoWeb : Bologna, Bigon: 'Vicini a Niang, ma ha fatto altre scelte. Ringrazio i tifosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Bigon

Calcio News 24

Riccardo, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Benevento: le sue ...Commenta per primo Il ds delRiccardoha parlato dell'ultimo arrivato in casa rossoblù, il bulgaro Valentin Antov : 'E' un ragazzo giovane che viene dall'estero - ha detto a Sky Sport - come sempre ci vorrà pazienza ...Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni ..."Negli ultimi giorni di mercato sembrava che con Niang ci fosse la possibilita' di chiudere ma per le scelte personali del ragazzo non si e' ...