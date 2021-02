Bimbo di 18 mesi morto a Grosseto | avrebbe ingerito il metadone Indagati i genitori

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 12 febbraio 2021) . L’esame tossicologico effettuato suldi 18nel Grossetanorivelato che il piccolo sarebbe deceduto a causa del. Sono orae i carabinieri hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’appartamento della coppia. Inizialmente per ilsi era ipotizzata una morte bianca.delildi 18deceduto il 15 settembre scorso in un paese nella provincia di. Questo sarebbe emerso dall’esame tossicologico effettuato dal medico legale incaricato dal pm. Sonoora per omicidio colposo i ...