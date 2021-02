Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi contadini chic in Francia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Altro che vita di corte! Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno scelto di vivere immersi nella natura e si sono trasferiti in campagna. Nella loro fattoria nel Sud della Francia hanno iniziato una nuova vita da contadini chic, si occupano degli animali, fanno il formaggio e curano l’orto, come hanno raccontato in un’intervista a L’Officiel Monaco. “Abbiamo una fattoria nel Sud della Francia, dove abbiamo trascorso il lockdown, in cui ci occupiamo dei nostri animali – capre, mucche, cavalli, pecore – ventiquattro ore su ventiquattro”, ha spiegato la Borromeo. Fanno il formaggio e coltivano l’orto, con il sogno di diventare sempre più autosufficienti. Di recente, in un’altra intervista, la Borromeo aveva scherzato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 12 febbraio 2021) Altro che vita di corte!hanno scelto di vivere immersi nella natura e si sono trasferiti in campagna. Nella loro fattoria nel Sud dellahanno iniziato una nuova vita da, si occupano degli animali, fanno il formaggio e curano l’orto, come hanno raccontato in un’intervista a L’Officiel Monaco. “Abbiamo una fattoria nel Sud della, dove abbiamo trascorso il lockdown, in cui ci occupiamo dei nostri animali – capre, mucche, cavalli, pecore – ventiquattro ore su ventiquattro”, ha spiegato la. Fanno il formaggio e coltivano l’orto, con il sogno di diventare sempre più autosufficienti. Di recente, in un’altra intervista, laaveva scherzato ...

PasqualeMarro : Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, addio vita di corte - lillydessi : Beatrice Borromeo: mamma, principessa, contadina e testimonial - UniversoMamma - lillydessi : Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, vita da royal contadini nel Sud della Francia - Vanity Fair Italia… - mounds_shame : RT @VanityFairIt: La nuora della principessa Carolina ha raccontato come lei e il marito, al tempo del lockdown vissuto in una fattoria nel… - VanityFairIt : La nuora della principessa Carolina ha raccontato come lei e il marito, al tempo del lockdown vissuto in una fattor… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Borromeo Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: la nuova casa in campagna

Se volessimo sapere qualcosa di più sulla vita di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi aka una delle coppia royal più amate del momento, non potremmo certo affidarci ai social. Lui mantiene rigorosamente la privacy tenendosi accuratamente lontano da ...

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi contadini chic in Francia

Altro che vita di corte! Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno scelto di vivere immersi nella natura e si sono trasferiti in campagna. Nella loro fattoria nel Sud della Francia hanno iniziato una nuova vita da contadini ...

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi contadini chic in Francia TGCOM Quell'amore tutto speciale di Beatrice e Pierre Casiraghi per la semplicità

Lontano dai riflettori, felici in campagna, a prendersi cura della propria fattoria: ritratto di una coppia (quasi) Reale che mette al primo posto i valori veri ...

La nuova vita semplicissima a contatto con la natura di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Se volessimo sapere qualcosa di più sulla vita di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi aka una delle coppia royal più amate del momento, non potremmo certo affidarci ai social. Lui mantiene rigorosame ...

Se volessimo sapere qualcosa di più sulla vita die Pierre Casiraghi aka una delle coppia royal più amate del momento, non potremmo certo affidarci ai social. Lui mantiene rigorosamente la privacy tenendosi accuratamente lontano da ...Altro che vita di corte!e Pierre Casiraghi hanno scelto di vivere immersi nella natura e si sono trasferiti in campagna. Nella loro fattoria nel Sud della Francia hanno iniziato una nuova vita da contadini ...Lontano dai riflettori, felici in campagna, a prendersi cura della propria fattoria: ritratto di una coppia (quasi) Reale che mette al primo posto i valori veri ...Se volessimo sapere qualcosa di più sulla vita di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi aka una delle coppia royal più amate del momento, non potremmo certo affidarci ai social. Lui mantiene rigorosame ...