Bayern, colpo Upamecano: la conferma di Salihamidzic (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Bayern Monaco pensa già a rinforzarsi in vista della prossima stagione e lo farà sicuramente con Dayot Upamecano . Hasan Salihamidzic , direttore sportivo dei bavaresi, conferma alla "Sport Bild" ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 febbraio 2021) IlMonaco pensa già a rinforzarsi in vista della prossima stagione e lo farà sicuramente con Dayot. Hasan, direttore sportivo dei bavaresi,alla "Sport Bild" ...

sportli26181512 : Bayern, colpo Upamecano: la conferma di Salihamidzic: Il ds dei bavaresi ha dichiarato di aver trovato l’accordo pe… - sportli26181512 : Bayern Monaco, in arrivo Upamecano: la conferma del ds Salihamidzic alla Bild: Il Bayern affonda il colpo per il di… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Colpo del Bayern per la prossima stagione, il ds Salihamidzic: 'Preso Upamecano, giocherà qui' - TuttoMercatoWeb : Colpo del Bayern per la prossima stagione, il ds Salihamidzic: 'Preso Upamecano, giocherà qui' - PieAgo95 : RT @BombeDiVlad: ?? #BayernMonaco, ecco #Upamecano ?? La conferma del ds #Salihamdzic #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -