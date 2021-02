Australian Open 2021, risultati 12 febbraio tabellone femminile: Williams, Halep, Muguruza e Osaka agli ottavi. Eliminata Errani (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si sono conclusi i primi match del terzo turno del tabellone femminile degli Australian Open 2021. Molte le big scese in campo che non hanno faticato a strappare il pass per gli ottavi. Peccato per Sara Errani che è stata sconfitta in tre set dalla tennista di Taiwan Su-Wei Hsieh che si è imposta con il punteggio di 6-4 2-6 7-5. L’azzurra ha lottato come sempre, mettendo in grave difficoltà la numero 71 del ranking WTA che però è riuscita a spuntarla proprio nel finale. Comunque un torneo di alto livello per la bolognese che riavvicina la top-100. Nessun problema per Serena Williams che in due set (7-6 6-2) si è liberata della russa Anastasia Potapova. La campionessa statunitense agli ottavi dovrà vedersela con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si sono conclusi i primi match del terzo turno deldegli. Molte le big scese in campo che non hanno faticato a strappare il pass per gli. Peccato per Sarache è stata sconfitta in tre set dalla tennista di Taiwan Su-Wei Hsieh che si è imposta con il punteggio di 6-4 2-6 7-5. L’azzurra ha lottato come sempre, mettendo in grave difficoltà la numero 71 del ranking WTA che però è riuscita a spuntarla proprio nel finale. Comunque un torneo di alto livello per la bolognese che riavvicina la top-100. Nessun problema per Serenache in due set (7-6 6-2) si è liberata della russa Anastasia Potapova. La campionessa statunitensedovrà vedersela con la ...

