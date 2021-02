Alonso operato dopo l’incidente Le condizioni del pilota

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ildella Alpine Fernandoin bicicletta. Il comunicato della Alpine sulledel. Fernandoè statoin bicicletta. Ilspagnolo è stato investito da una macchina ed è stato trasportato in ospedale per alcune fratture sospette.aver trascorso la notte in ospedale, Nando è stato sottoposto ad un’operazione alla mascella. Fernando: ledelL’intervento chirurgico si è reso necessario per la frattura alla mascella ...

Formula 1, Fernandodopo l'incidente subito in bici: il comunicato ufficiale della Alpin sulle sue condizioni Fernandoè statodopo l'incidente subito in bici. Il pilota spagnolo di Formula ...Intervento maxillo facciale perfettamente riuscito per lo spagnolo investito da un auto mentre si allenava in bici. Tra un mese i test in Bahrain, il 28 marzo ...Fernando Alonso ha evitato il peggio: secondo le indiscrezioni in arrivo dal team Alpine, il pilota asturiano sarà regolarmente in pista in Bahrain, per i test che anticiperanno il Mondiale di Formula ...La nota ufficiale recita: " In seguito al suo incidente in bicicletta di ieri Fernando Alonso è stato tenuto sotto osservazione in ospedale in Svizzera. I medici hanno scoperto una frattura nella masc ...