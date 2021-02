Alle persone già contagiate potrebbe bastare una sola dose del siero Pfizer (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Le persone precedentemente infettate dal nuovo coronavirus possono avere una risposta immunitaria molto forte dopo la somministrazione di una dose di Pfizer. A scoprirlo uno studio israeliano condotto dalla Bar-Ilan University e dallo Ziv Medical Center e pubblicato sulla rivista Eurosurveillance. I ricercatori hanno coinvolto oltre 500 partecipanti per valutare la risposta al vaccino Pfizer-BioNTech nei soggetti che avevano già avuto l'infezione. "Sebbene i dati degli studi clinici siano incoraggianti - afferma Michael Edelstein della facoltà di Medicina presso la Bar-Ilan University - le informazioni relative alla risposta al vaccino restano ancora poco comprese. I nostri risultati preliminari mostrano che le persone precedentemente infettate dal virus hanno risposto in modo molto forte a una dose del vaccino ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Leprecedentemente infettate dal nuovo coronavirus possono avere una risposta immunitaria molto forte dopo la somministrazione di unadi Pfizer. A scoprirlo uno studio israeliano condotto dalla Bar-Ilan University e dallo Ziv Medical Center e pubblicato sulla rivista Eurosurveillance. I ricercatori hanno coinvolto oltre 500 partecipanti per valutare la risposta al vaccino Pfizer-BioNTech nei soggetti che avevano già avuto l'infezione. "Sebbene i dati degli studi clinici siano incoraggianti - afferma Michael Edelstein della facoltà di Medicina presso la Bar-Ilan University - le informazioni relative alla risposta al vaccino restano ancora poco comprese. I nostri risultati preliminari mostrano che leprecedentemente infettate dal virus hanno risposto in modo molto forte a unadel vaccino ...

