Alfa Romeo in Formula E, possibile debutto con la Gen3? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nei pensieri di Alfa Romeo potrebbe esserci l’idea di esordire in Formula E per la stagione 2022/23. In caso di mancato prolungamento dell’accordo tra lo storico marchio torinese e la Sauber in F1, tale scenario potrebbe farsi realmente concreto. Il passaggio di Jean-Philippe Imparato, ex AD Peugeot, a capo della casa del Biscione è da considerare come un ulteriore elemento a favore di questa tesi. Il manager francese infatti è noto per aver dichiarato pochi anni fa che il motorsport è morto nella sua veste tradizionale, e che il solo modo per portarlo avanti è attraverso la tecnologia del motore elettrico. Alfa Romeo Formula E, resta poco tempo per decidere Mentre la trattativa di rinnovo della partnership tra Alfa Romeo e Sauber è sotto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nei pensieri dipotrebbe esserci l’idea di esordire inE per la stagione 2022/23. In caso di mancato prolungamento dell’accordo tra lo storico marchio torinese e la Sauber in F1, tale scenario potrebbe farsi realmente concreto. Il passaggio di Jean-Philippe Imparato, ex AD Peugeot, a capo della casa del Biscione è da considerare come un ulteriore elemento a favore di questa tesi. Il manager francese infatti è noto per aver dichiarato pochi anni fa che il motorsport è morto nella sua veste tradizionale, e che il solo modo per portarlo avanti è attraverso la tecnologia del motore elettrico.E, resta poco tempo per decidere Mentre la trattativa di rinnovo della partnership trae Sauber è sotto la ...

