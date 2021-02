Aeroporto di Capodichino | vende certificazioni Covid false | denunciato un 45enne

(Di venerdì 12 febbraio 2021)di: unè statoinsieme ad una 29enne che doveva rientrare in patria per la vendita dimediche attestanti l’esito negativo del tampone. Ieri mattina gli agenti della Polizia di Frontiera Aerea dell’Internazionale di, durante l’attività di controllo documentale prevista per i voli internazionali, hanno accertato che

Vendita di certificati covid falsi all'aeroporto di Capodichino. La vicenda scoperta durante l'attività di controllo della Polizia di Frontiera Aerea dell'aeroporto, prevista per i voli internazionali. Una donna in partenza per il Marocco, in partenza per il Marocco, aveva esibito una certificazione medica attestante l'esito negativo del tampone Covid 19. Gli agenti hanno accertato che un 45enne vendeva false certificazioni mediche attestanti l'esito negativo del tampone a 50 euro. L'uomo è stato denunciato insieme ad una 29enne che doveva rientrare in patria.