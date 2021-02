Valerio Massimo Manfredi in ospedale in gravi condizioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari a Roma. Manfredi, secondo quanto si apprende, era con la moglie, anche lei ritrovata priva di sensi. L’allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore. Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. L’ipotesi più probabile è una intossicazione da monossido di carbonio. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo scrittore e storicoè stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari a Roma., secondo quanto si apprende, era con la moglie, anche lei ritrovata priva di sensi. L’allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore. Entrambi sono stati portati inin. L’ipotesi più probabile è una intossicazione da monossido di carbonio.

