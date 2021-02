VACCINI A mRNA: NEGLI STATI UNITI I PRIMI SEGNI DI UN DISTURBO IMMUNITARIO LETALE (Di giovedì 11 febbraio 2021) Almeno 36 destinatari dei VACCINI Covid-19 di Pfizer e Moderna NEGLI STATI UNITI hanno sviluppato una rara malattia immunitaria che attacca il sangue, secondo i dati. Un paziente è morto e i medici non possono escludere il responsabile sia proprio il vaccino.Il dottor Gregory Michael, un ginecologo ostetrico di 56 anni che ha gestito il proprio studio presso il Mount Sinai Medical Center di Miami Beach per oltre un decennio, è morto a gennaio per un’emorragia cerebrale. Aveva ricevuto una dose del vaccino contro il coronavirus Pfizer-BioNTech due settimane prima e aveva immediatamente sviluppato una trombocitopenia immunitaria, una malattia del sangue rara e talvolta fatale.Michael è una delle almeno 36 persone ad aver sviluppato la condizione dopo aver ricevuto entrambi i VACCINI coronavirus di ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Almeno 36 destinatari deiCovid-19 di Pfizer e Modernahanno sviluppato una rara malattia immunitaria che attacca il sangue, secondo i dati. Un paziente è morto e i medici non possono escludere il responsabile sia proprio il vaccino.Il dottor Gregory Michael, un ginecologo ostetrico di 56 anni che ha gestito il proprio studio presso il Mount Sinai Medical Center di Miami Beach per oltre un decennio, è morto a gennaio per un’emorragia cerebrale. Aveva ricevuto una dose del vaccino contro il coronavirus Pfizer-BioNTech due settimane prima e aveva immediatamente sviluppato una trombocitopenia immunitaria, una malattia del sangue rara e talvolta fatale.Michael è una delle almeno 36 persone ad aver sviluppato la condizione dopo aver ricevuto entrambi icoronavirus di ...

