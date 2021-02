Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio Guerci Abbandona il Programma! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio rivela a tutti che deve Abbandonare il programma per esigenze lavorative, mentre vengono presentati i nuovi tronisti. Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato come sempre di Gemma, che ha avuto un nuovo scontro con Tina. Al centro dell’attenzione però ci sono stati anche i nuovi tronisti, che sono stati presentati, ma soprattutto Maurizio che ha Abbandonato la trasmissione. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: l’arrivo dei nuovi tronisti! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 11 febbraio 2021)dirivela a tutti che devere il programma per esigenze lavorative, mentre vengono presentati i nuovi tronisti. Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana disi è parlato come sempre di Gemma, che ha avuto un nuovo scontro con Tina. Al centro dell’attenzione però ci sono stati anche i nuovi tronisti, che sono stati presentati, ma soprattuttoche hato la trasmissione.di: l’arrivo dei nuovi tronisti! La ...

