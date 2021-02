Universiadi Invernali 2025 | Torino e Regione Piemonte verso la candidatura

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ stato confermato l’impegno a sostenere ladie dellaper l’assegnazione della 32esima edizione delle, in programma nel, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. Lepossono essere uno strumento di rilancio e valorizzazione sia in dal punto di vista economico, dopo i problemi legati alla pandemia, che di inclusione sociale, con la partecipazione giovanile e l’introduzione delle Para, in stretto collegamento con gli Special Olympics. SportFace.