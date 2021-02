Tommasina De Laurentiis | morì per errore medico | sentenza clamorosa

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La vicenda della poveraDeavvenne nell’ormai lontano 2013. Ora è giunta la parola fine in tribunale.Del’8 marzo 2013 nel corso di un intervento chirurgico. E per quell’episodio il Tribunale di Torre Annunziata ha emesso, a distanza di così tanto tempo, una condanna molto severa nei confronti del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Defu vittima di un clamoroso errore medico che il primario provò a cancellare falsificando la cartella clinica. Adesso è una sentenza a dirlo. Il giudice del tribunale di Torre ...Pena severa, ma giusta per l'equipe che operòDe. Condanna a 10 anni e 8 mesi. Mano pesante del giudice Fernanda Iannone nei confronti di Roberto Palomba . Il primario dell'ospedale di Boscotrecase, che è stato ritenuto ...La vicenda della povera Tommasina De Laurentiis avvenne nell'ormai lontano 2013. Ora è giunta la parola fine in tribunale ...Tommasina De Laurentiis fu operata di colecistectomia, ma l'intervento non andò come sarebbe dovuto e il medico la operò da morta per falsificare la cartella ...