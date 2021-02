Spiritfarer è uno degli indie più ispirati del 2020 e sono in arrivo grandi novità

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Thunder Lotus ha comunicato la roadmap dei prossimi contenuti previsti per Spitfarer, il "gioco gestionale sul tema della morte", come definito dagli stessi creatori. Si tratta di un originale titolo dal design unico, disegnato a mano: nel ruolo di Stella, traghettatrice dei defunti, bisognerà costruire una barca per esplorare il mondo e prendirsi curaspiriti fino a condurli all'agognato oltrevita. Il giocatore potrà coltivare, estrarre materiali, pescare, raccogliere, cucinare e creare per riuscire ad attraversare i mari mistici. Il co-op è disponibile: il secondo giocatore utilizzerà il personaggio di Daffodil il gatto. Saranno tre gli update previsti per il gioco nel corso del 2021, e saranno tutti gratuiti su tutti i sistemi su cui il gioco è stato pubblicato: Xbox Game Pass, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC (Steam, Epic Games Store, GOG) e ...

raggedy_monty : Lo confermo ancora oggi: Spiritfarer è uno dei migliori giochi arrivati su Nintendo Switch, non solo tra gli indie.… -

Ultime Notizie dalla rete : Spiritfarer uno

Everyeye Videogiochi

... condei candidati nella recente kermesse dei The Game Awards, nonchédei diretti ...Com'è, invece, accompagnare le anime dei defunti in un gestionale sandbox che può di certo ...The Last of Us 2 è probabilmentedi quei videogiochi che è riuscito, grazie alle sue effettive qualità, ad aver avuto un impatto ... Of Rice and Ruin " 1" 1 Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ...