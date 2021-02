Senza di noi a Draghi conviene suicidarsi, dice Grillo e Conte dice di non avere ambizioni per il futuro (Di giovedì 11 febbraio 2021) I militanti Cinque Stelle chiamati ad esprimersi sulla piattaforma Rousseau in merito al Governo di Mario Draghi. Il premier uscente Giuseppe Conte sembra rassegnato ad uscire di scena. Il Movimento Cinque Stelle, alla fine, ha detto sì a Draghi. Il 59,3% degli iscritti a Rousseau si è espressa favorevolmente: su 74.537 votanti, 44.177 hanno optato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 febbraio 2021) I militanti Cinque Stelle chiamati ad esprimersi sulla piattaforma Rousseau in merito al Governo di Mario. Il premier uscente Giuseppesembra rassegnato ad uscire di scena. Il Movimento Cinque Stelle, alla fine, ha detto sì a. Il 59,3% degli iscritti a Rousseau si è espressa favorevolmente: su 74.537 votanti, 44.177 hanno optato L'articolo proviene da Leggilo.org.

