Sci alpino | Buzzi | “Occasione sprecata” | Innerhofer | “Non ho mai avuto le giuste sensazioni”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un superG poco “amico” dei colori italiani quello che si è disputato oggi sulla “Vertigine”. I Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo di sci2021 si sono aperti con la prova veloce che ha visto Dominik Paris chiudere al quinto posto, mentre gli altri azzurri sono risultati decisamente lontani dalle posizioni che contano. Mattia Casse è uscito di scena, quindi Emanueleha chiuso 13°, Matteo Marsaglia 19°, con Christofoltre la ventesima posizione. Di seguito le dichiarazioni dei nostri portacolori rilasciate al sito ufficiale della Fisi. Emanuele: “Era un tracciato un po’ anomalo, bisognava frenare e noi non siamo abituati a questo. Sono riuscito a vedere qualcuno e a farmi una idea sulla strategia da adottare. Ho perso qualcosa in partenza, quando ho perso un laccetto del bastoncino. Poi ...

Prima giornata dei Mondiali didi Cortina 2021 da dimenticare per i colori azzurri. Dopo le donne, anche gli uomini mancano il podio in SuperG . C'ha provato fino all'ultimo Dominik Paris , campione in carica, che però è ...La gara Sulla pista Vertigine Bianca , al debutto assoluto nel circuito maggiore di, le sorprese non sono mancate. Il primo salto del tracciato è costato caro ai primi atleti che hanno ...Un superG poco "amico" dei colori italiani quello che si è disputato oggi sulla "Vertigine". I Campionati Mondiali di Cortina d'Ampezzo di sci alpino 2021 si sono aperti con la prova veloce che ha vis ...Ai Mondiali di sci alpino l’elvetica Lara Gut-Behrami, grande favorita della vigilia, si impone nel super-G femminile in una gara nella quale le azzurre non brillano particolarmente e si mette al ...