Prima telefonata tra Biden e Xi | tensioni su diritti umani

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Primo colloquio telefonico tra Joee Xi Jinping. Il presidente americano ha espresso al leader cinese preoccupazione per "gli abusi deinello Xinjiang" e, ha fatto sapere la Casa Bianca, ha espresso forti preoccupazioni per le "pratiche economiche coercitive e sleali di Pechino".ha affrontato anche la "repressione a Hong Kong" e le "azioni sempre più assertive nella regione, anche riguardo Taiwan". La questione di Taiwan (che Pechino considera una "provincia ribelle") e quelle relative a Hong Kong, allo Xinjiang (dove vivono gli uiguri) sono "affari interni" della Cina e riguardano la "sovranità e l'integrità territoriale" della Repubblica Popolare, ha ribadito Xi. Gli Usa, ha aggiunto secondo quanto scrive l'agenzia ufficiale Xinhua, "devono rispettare gli interessi ...

