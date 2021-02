**Oscar: Academy, 'Notte degli Oscar in presenza ma multilocation'** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Los Angeles, 11 feb. (Adnkronos) - Notte degli Oscar 2021 in presenza ma multilocation. "Per realizzare lo spettacolo in presenza che il nostro pubblico globale vuole vedere, adattandoci ai requisiti richiesti dalla pandemia, la cerimonia sarà trasmessa in diretta da più luoghi, incluso il famoso Dolby Theatre. Non vediamo l'ora di condividere presto maggiori dettagli ", ha detto un portavoce dell'Accademia, la cui dichiarazione è stata pubblicata su 'Variety'. Secondo l'Hollywwod Reporter, le città coinvolte, oltre a Los Angeles, potrebbero essere New York ma anche Londra, Parigi e Seul: questo permetterebbe a candidati e premiati di non dover affrontare lunghi viaggi verso la California ma anche il rispetto, in ognuna di queste location, del distanziamento fisico richiesto dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Los Angeles, 11 feb. (Adnkronos) -2021 inma. "Per realizzare lo spettacolo inche il nostro pubblico globale vuole vedere, adattandoci ai requisiti richiesti dalla pandemia, la cerimonia sarà trasmessa in diretta da più luoghi, incluso il famoso Dolby Theatre. Non vediamo l'ora di condividere presto maggiori dettagli ", ha detto un portavoce dell'Accademia, la cui dichiarazione è stata pubblicata su 'Variety'. Secondo l'Hollywwod Reporter, le città coinvolte, oltre a Los Angeles, potrebbero essere New York ma anche Londra, Parigi e Seul: questo permetterebbe a candidati e premiati di non dover affrontare lunghi viaggi verso la California ma anche il rispetto, in ognuna di queste location, del distanziamento fisico richiesto dalla ...

TV7Benevento : **Oscar: Academy, 'Notte degli Oscar in presenza ma multilocation'**... - AMarya86 : RT @comingsoonit: #Oscar2021 Un portavoce dell'Academy spiega come si svolgerà la serata dedicata ai più importanti premi cinematografici d… - filmpost_it : Oscar 2021: al vaglio dell’Academy la possibilità di una cerimonia in più sedi - tuttoteKit : Premi Oscar 2021: i primi dettagli sulla cerimonia #Academy #Oscar2021 #tuttotek - sfiorata82 : RT @comingsoonit: #Oscar2021 Un portavoce dell'Academy spiega come si svolgerà la serata dedicata ai più importanti premi cinematografici d… -