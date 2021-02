Mario Draghi, arriva la svolta sul coprifuoco: ecco cosa cambia (Di giovedì 11 febbraio 2021) In queste ore si sta facendo molta confusione rispetto alla possibilità che già questa settimana possa esserci un nuovo DPCM, per quello che potrebbe essere il primo atto del Governo Draghi. C’è chi ritiene, infatti, che per il 15 di febbraio servirà un nuovo provvedimento del Governo per decidere se riaprire o meno ristoranti e palestre, come pure gli impianti da sci. In realtà non è così: l’ultimo Decreto Legge approvato dal Governo Conte-due, infatti, resterà in vigore fino al 5 marzo, quindi prima di quella data non c’è la necessità impellente di approvare un nuovo provvedimento. Tuttavia, per il 15 febbraio 2021 sono in programma alcune scadenze sulle quali il nuovo Governo – ma non è escluso possa pensarci anche quello attualmente in carica per i soli affari correnti – potrebbe dover intervenire. Nuovo DPCM: quando è previsto? Sicuramente un DPCM, o ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 febbraio 2021) In queste ore si sta facendo molta confusione rispetto alla possibilità che già questa settimana possa esserci un nuovo DPCM, per quello che potrebbe essere il primo atto del Governo. C’è chi ritiene, infatti, che per il 15 di febbraio servirà un nuovo provvedimento del Governo per decidere se riaprire o meno ristoranti e palestre, come pure gli impianti da sci. In realtà non è così: l’ultimo Decreto Legge approvato dal Governo Conte-due, infatti, resterà in vigore fino al 5 marzo, quindi prima di quella data non c’è la necessità impellente di approvare un nuovo provvedimento. Tuttavia, per il 15 febbraio 2021 sono in programma alcune scadenze sulle quali il nuovo Governo – ma non è escluso possa pensarci anche quello attualmente in carica per i soli affari correnti – potrebbe dover intervenire. Nuovo DPCM: quando è previsto? Sicuramente un DPCM, o ...

