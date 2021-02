M5S, Rousseau: via libera al Governo, Draghi “vede” Palazzo Chigi (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Superato anche l’ultimo ostacolo sulla strada che separa Mario Draghi da Palazzo Chigi: dalla piattaforma Rousseau arriva il sì al Governo che di fatto libera le mani al Movimento Cinquestelle. Sono stati 74.537 i votanti M5s he hanno espresso il loro voto: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Le urne sono rimaste aperte dalle 10 fino alle 18. La democrazia del Movimento passa per il voto degli iscritti che è vincolante”, ha detto il capo politico M5s Vito Crimi commentando il voto su Rousseau. “Il lavoro più difficile ora sarà esprimere questo mandato che ci hanno dato gli iscritti. Siamo pronti a metterci al lavoro e a disposizione del presidente incaricato”, ha detto il capo politico M5s ringraziando “gli oltre 70 mila ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Superato anche l’ultimo ostacolo sulla strada che separa Marioda: dalla piattaformaarriva il sì alche di fattole mani al Movimento Cinquestelle. Sono stati 74.537 i votanti M5s he hanno espresso il loro voto: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Le urne sono rimaste aperte dalle 10 fino alle 18. La democrazia del Movimento passa per il voto degli iscritti che è vincolante”, ha detto il capo politico M5s Vito Crimi commentando il voto su. “Il lavoro più difficile ora sarà esprimere questo mandato che ci hanno dato gli iscritti. Siamo pronti a metterci al lavoro e a disposizione del presidente incaricato”, ha detto il capo politico M5s ringraziando “gli oltre 70 mila ...

