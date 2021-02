Lazio: i biancocelesti si preparano a sfidare l’Inter (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Lazio si sta preparando a sfidare l’Inter. I biancocelesti saranno ospiti dei narazzurri domenica 14 febbraio allo stadio San Siro. La squadra capitolina cerca la settima vittoria consecutiva e i tre punti conseguenti ma è anche consapevole che non sarà certo una sfida semplice. La formazione guidata da Antonio Conte vuole infatti raggiungere il primo posto in classifica. Lotterà con le unghie e con i denti per ottenere la vittoria. Inter – Lazio: formazioni e dove vederla Lazio: in che modo si sta preparando per l’Inter? Mister Inzaghi e la squadra stanno preparando la sfida di domenica sera contro l’Inter. Partita impegnativa sotto tutti i punti di vista. Per il campionato dei biancocelesti partito in sordina, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lasi sta preparando a. Isaranno ospiti dei narazzurri domenica 14 febbraio allo stadio San Siro. La squadra capitolina cerca la settima vittoria consecutiva e i tre punti conseguenti ma è anche consapevole che non sarà certo una sfida semplice. La formazione guidata da Antonio Conte vuole infatti raggiungere il primo posto in classifica. Lotterà con le unghie e con i denti per ottenere la vittoria. Inter –: formazioni e dove vederla: in che modo si sta preparando per? Mister Inzaghi e la squadra stanno preparando la sfida di domenica sera contro. Partita impegnativa sotto tutti i punti di vista. Per il campionato deipartito in sordina, ...

