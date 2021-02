Laura Pausini, dopo la candidatura ai Golden Globes nella shortlist degli Oscar 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un nuovo successo per Laura Pausini: Io sì (Seen), la canzone che fa parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé è stata selezionata per la shortlist degli Oscar 2021: nell’elenco di quelle che verranno scelte per le nomination nella categoria Migliore canzone originale. Un altro traguardo importante per un brano che ha già ottenuto la candidatura ai Golden Globes e ai Critics Choice Award, e che ora è entrato nel ristretto gruppo in corsa per le nomination agli Oscar. La cantante ha voluto condividere tutta la sua gratitudine in un post su Instagram: “Grazie – ha scritto taggando il profilo ufficiale dell’Academy Award – E? un onore fare parte della shortlist agli ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un nuovo successo per: Io sì (Seen), la canzone che fa parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé è stata selezionata per la: nell’elenco di quelle che verranno scelte per le nominationcategoria Migliore canzone originale. Un altro traguardo importante per un brano che ha già ottenuto laaie ai Critics Choice Award, e che ora è entrato nel ristretto gruppo in corsa per le nomination agli. La cantante ha voluto condividere tutta la sua gratitudine in un post su Instagram: “Grazie – ha scritto taggando il profilo ufficiale dell’Academy Award – E? un onore fare parte dellaagli ...

RDS_official : 'Io sì (Seen)' di Laura Pausini è entrata nella short list dei Premi Oscar 2021 ?? - Radio105 : Che bella notizia! @LauraPausini #LauraPausini #Oscar #10febbraio #Radio105 - trash_italiano : #GFVIP, Laura Pausini annuncia azioni legali contro Alda D’Eusanio - Giornaleditalia : Oscar 2021, l'Italia è in short list: in corsa anche Laura Pausini - ASannais : Povero PrimeTime, ma che si può fare? ???????? una puntata speciale col processo ad Alda Deusanio e l’ascensore con Lau… -