Il Milan vende i biglietti virtuali per il derby con l’Inter (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milan Inter biglietti virtuali – Manca sempre meno al derby di Milano, che metterà di fronte rossoneri e nerazzurri nella 23esima giornata di Serie A, in programma domenica 21 febbraio alle 15.00. Anche per il ritorno non ci sarà la solita spettacolare cornice di pubblico a scaldare l’atmosfera. La pandemia del Covid-19 ha stravolto le L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021)Inter– Manca sempre meno aldio, che metterà di fronte rossoneri e nerazzurri nella 23esima giornata di Serie A, in programma domenica 21 febbraio alle 15.00. Anche per il ritorno non ci sarà la solita spettacolare cornice di pubblico a scaldare l’atmosfera. La pandemia del Covid-19 ha stravolto le L'articolo

Gio16697 : @DiMarzio Se l'Atalanta lo vende a 30 milioni(come scritto nell'articolo) il Milan ha la possibilità di prenderlo a… - ildpaa : @brigno1899 L ATALANTA NON VENDE GIOCATORI AL MILAN TI SVEGLI - Angelredblack1 : @secieranedved Il Milan ha una precedenza. Se lo sta vendendo a 20 mln ad un club, il Milan lo può prendere a dieci… - notgiorgiab : c’è un venditore su ebay che vende maglie del Milan come maglie match worn ma non lo sono palesemente, non fatevi fregare mi raccomando ?? - macho_morandi : @ManuRn9 Ma chi ti ride dietro hahahah. Barella venduto a 42 milioni, tonali a 30. Bennacer a 40 il milan non lo vende. -