I giornali esultano per l’interesse di Draghi per la scuola. Io vedo solo una conoscenza ideologica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gran parte della stampa nazionale afferma, esultando: Draghi parte dalla scuola. L’uomo della provvidenza ripropone quel mantra benevolo – ma che il più delle volte si è concretizzato in nulla, quando non in un peggioramento delle condizioni preesistenti – cui tutti i governi liturgicamente ricorrono. Bisogna intendersi, innanzitutto. Sono affermazioni reali, quelle alle quali in questi giorni si fa riferimento? Ipotizziamo che sia così. Se i punti che vengono messi in rilievo – maturità “robusta”, lezioni fino al 30 giugno, test Invalsi, selezione rapida di nuovi docenti, PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) – c’è innanzitutto da chiedersi: cos’è la scuola (per Draghi)? Non è evidentemente il luogo in cui (dal febbraio scorso in alcune regioni, da marzo in altre) migliaia di docenti hanno cercato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gran parte della stampa nazionale afferma, esultando:parte dalla. L’uomo della provvidenza ripropone quel mantra benevolo – ma che il più delle volte si è concretizzato in nulla, quando non in un peggioramento delle condizioni preesistenti – cui tutti i governi liturgicamente ricorrono. Bisogna intendersi, innanzitutto. Sono affermazioni reali, quelle alle quali in questi giorni si fa riferimento? Ipotizziamo che sia così. Se i punti che vengono messi in rilievo – maturità “robusta”, lezioni fino al 30 giugno, test Invalsi, selezione rapida di nuovi docenti, PCTO (ex alternanza-lavoro) – c’è innanzitutto da chiedersi: cos’è la(per)? Non è evidentemente il luogo in cui (dal febbraio scorso in alcune regioni, da marzo in altre) migliaia di docenti hanno cercato di ...

