Governo: sondaggio Porta a Porta, a vigilia esecutivo Draghi ‘peso’ partiti non cambia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Nella trasmissione di oggi di Porta a Porta Alessandra Ghisleri di Euromedia Research presenta il sondaggio sulle intenzioni di voto alla vigilia della formazione del Governo Draghi. Per Porta a Porta, Ghisleri ha continuato a testare tre scenari di voto: la situazione attuale, lo scenario in cui in campo si presenterebbe il partito del premier Conte ed un terzo scenario in cui Conte fosse il leader del partito dei 5stelle”. Si legge in una nota. Nelle tre ipotesi testate il centrodestra distacca l’area di centrosinistra: M5S, PD, LEU, senza IV con il 47.2% contro 36.7% nella situazione attuale; 45,7% contro il 38.1% nel caso in cui Conte formi il suo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Nella trasmissione di oggi diAlessandra Ghisleri di Euromedia Research presenta ilsulle intenzioni di voto alladella formazione del. Per, Ghisleri ha continuato a testare tre scenari di voto: la situazione attuale, lo scenario in cui in campo si presenterebbe il partito del premier Conte ed un terzo scenario in cui Conte fosse il leader del partito dei 5stelle”. Si legge in una nota. Nelle tre ipotesi testate il centrodestra distacca l’area di centrosinistra: M5S, PD, LEU, senza IV con il 47.2% contro 36.7% nella situazione attuale; 45,7% contro il 38.1% nel caso in cui Conte formi il suo ...

borghi_claudio : Non so quanti voteranno su #rousseau ma il sondaggio 'governo o opposizione' fatto con la community subito dopo l'i… - you_trend : ?? Sondaggio EMG per @agorarai Il giudizio sul governo #Conte 2 è negativo per il 51% degli italiani, positivo per… - you_trend : ?? Sondaggio EMG per @agorarai In questa fase 2 italiani su 3 (67%) preferirebbero un governo #Draghi, il 20% un r… - giampaoloroidi : Durante le consultazioni di Draghi il peso dei partiti è cambiato? L’analisi di @you_trend per Agi - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: Non so quanti voteranno su #rousseau ma il sondaggio 'governo o opposizione' fatto con la community subito dopo l'incar… -