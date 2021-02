Fenty | Rihanna chiude la sua casa di moda

(Di giovedì 11 febbraio 2021) A soli due anni dal lancio della sua linea di, la cantanteha deciso dire. I più attenti si erano accorti che il brand aveva smesso di postare sul profilo Instagram il primo gennaio, e l’ultimo comunicato risaliva a novembre, quando avevano annunciato Amina Muaddi come responsabile delle calzature. E’ successo all’improvviso? Non proprio! L’idea era puntare sull’immagine della cantante, e del comprovato successo delle sue linee di make-up e lingerie e capitalizzare l’interesse con una linea di ready-to-wear. Purtroppo la pandemia ha bloccato i diversi lavori della cantante, tutti i suoi spostamenti. Lei, abituata a scegliere di persona i vari capi, le stoffe e a gestire il rapporto con i fornitori, ha dovuto bloccare tutto. basti pensare chesi componeva di otto ...

... controllato dalla stessa Lvmh, dopo il completamento di un fundraising da 115 milioni di dollari, in cui L Catterton ha acquisito una partecipazione in. 'Lvmh e, secondo quanto si ...L'inclusività è anche la chiave della linea di bellezza e cura della pelledi, sulla quale Lvmh ha detto di volersi concentrare ora che la casa di moda ha chiuso i battenti. Sebbene i ...Lvmh ha deciso con la cantante Rihanna di sospendere l'attività di pret-à-porter in Europa del marchio di biancheria intima nato nel 2018 Savage X Fenty «in attesa ...A soli due anni dal lancio della sua linea di moda, la cantante Rihanna ha deciso di chiudere Fenty causa pandemia covid-19.