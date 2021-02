(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo tre anni,a collegarecon due voli settimanali, operati il venerdì e il lunedì. A partire dal 28 giugno, i voli decolleranno daalle 12.00 il venerdì e alle 11.15 il lunedì per atterrare in Sicilia, da dove ripartiranno alle 15.40 il venerdì e alle 15.15 il lunedì,

ilmattinodisici : easyJet, estate 2021: la compagnia torna a volare tra Palermo e Amsterdam - tex973 : @Anna_1897 @easyJet Te lo auguro Anche se l vedo dura, tra una cosa e l’altra ..l’estate è già alle porte.. - Anna_1897 : @tex973 @easyJet A suo tempo c’era la scelta tra rimborso e voucher; optai per il secondo perché speravo finisse tu… -

Ultime Notizie dalla rete : easyJet estate

'Con l'arrivo a Orio,opererà su tutti i principali aeroporti lombardi, arrivando a collegare la regione con oltre 61 aeroporti nazionali ed europei durante l'2021'. E proprio in vista ...... anche se è notizia recente che sul portalele prenotazioni per l'sono schizzate al +250% rispetto allo scorso anno. "La gente vuole tornare a viaggiare il prima possibile" afferma l'...La compagnia ha annunciato un nuovo volo giornaliero da e per Olbia, a partire dal 28 maggio e fino al 23 ottobre ...EasyJet volerà anche a Orio al Serio. Dal 28 maggio, tutti i giorni fino al 23 ottobre, è previsto un collegamento con Olbia: partenza alle 9 dalla Sardegna e ritorno da Bergamo alle 11. I biglietti s ...